Omsk'taki Petrol Rafinerisinde Yangın: İki Yaralı

Omsk'taki Yangın Olayı

Rusya'nın Omsk şehrinde yer alan Gazprom'a ait petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Yangın Durumu ve Yaralılar

Rafineriden yapılan resmi açıklamada, yangının teknoloji ekipmanlarının alev alması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Yangının nedeninin araştırıldığı belirtilirken, "Yangın, bin metrekarelik bir alanda gerçekleşti. İki kişi yaralandı ve durum kontrol altına alındı. İşletme hala normal şekilde faaliyetlerine devam ediyor" açıklamasında bulunuldu.

Önemli Bir Tesiste Olay

Bu yangın, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birinde meydana gelmesi sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.