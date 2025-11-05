OMÜ'de 'Ekranı Bırak, Raketi Kap' ile teknoloji bağımlılığına dikkat

OMÜ'de düzenlenen 'Ekranı Bırak, Raketi Kap' etkinliğinde öğrenciler OMÜ Yaşam Merkezi'nde pickleball oynayarak teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık kazandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:44
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Ekranı Bırak, Raketi Kap" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin amacı ve uygulama

Gençler arasında artan dijital ekran kullanımının fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri OMÜ Yaşam Merkezi'nde pickleball oynadı.

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, proje hakkında bilgi vererek: "Seçmeli ders kapsamında ‘teknoloji bağımlılığı’ dersimiz var. Seçmeli dersimizi normalde sınıflarda işliyorduk. Bugün sahaya çıkalım dedik. Telefonlarımızı bırakalım ve sahada pickleball etkinliği ile birlikte arkadaşlarımızı sahaya yönlendirdik. Buradaki temel amacımız öğrencilerimiz hem sosyal hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlamlıklarını koruması ve ekrana maruz kalma sürelerinin azaltılmasıdır. Ekrana maruz kalma süresi arttığında bağımlılıklar ve başka psikolojik sorunlar meydana geliyor. Öğrencilerimize mesajımız şu: Üniversitemizin etkinliklerini, şehrimizin desteklerini kullanmalarıdır" dedi.

Pickleball ile spor çağrısı

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer ise etkinliğin kapsayıcılığına dikkat çekerek: "3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki kişinin oynayabileceği bir spor. Hemen hemen herkes bu sporu çok kolay yapıyor. Tüm üniversite topluluklarını ve üniversite halkını bu anlamda spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencileri ekrandan uzaklaştırarak sosyal ve fiziksel etkileşimi artırmayı, aynı zamanda teknoloji kullanımına dair bilinç oluşturmayı hedefliyor.

