DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.429.903,94 -0,17%

OMÜ'den Emekli 42 Öğretim Görevlisi Öğretmenler Günü'nde Bir Araya Geldi

OMÜ'den emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:21
OMÜ'den Emekli 42 Öğretim Görevlisi Öğretmenler Günü'nde Bir Araya Geldi

OMÜ'den Emekli Öğretim Görevlileri Öğretmenler Günü'nde Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eğitimcileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. 42 emekli öğretim görevlisi, Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşadı.

Onur Dolu Bir Buluşma

Etkinlikte konuşan emekli öğretim görevlisi Gülay Tütüncü, üniversitede çalışmaktan dolayı duyduğu onuru dile getirerek, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Resim Sergisi ve Konser Gösterileri

Programda yer alan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Sergisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek, buluşmanın yanı sıra resim sergisi de açtıklarını belirtti. Ağçiçek, sergide üniversiteden emekli olan öğretim üyeleri ile kentte resim yapan öğretmenlerin eserlerinin yer aldığını aktardı.

Etkinlik, pasta kesimi, resim sergisi ve öğrencilerin düzenlediği konser gösterileriyle devam etti. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin sunduğu nostalji konseriyle program sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesini Çökerttik, Kötüleri Ayıklıyoruz
2
Samsun'da Hayvana Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama
3
PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı
4
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
23 Kasım 2024: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çok Sayıda Etkinlik
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyem Beldesinde Şiddetli Patlamalar Gerçekleştirdi
7
ICESCO'dan Lübnan Mirası İçin Koruma Çağrısı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak