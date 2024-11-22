OMÜ'den Emekli 42 Öğretim Görevlisi Öğretmenler Günü'nde Bir Araya Geldi

OMÜ'den Emekli Öğretim Görevlileri Öğretmenler Günü'nde Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eğitimcileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. 42 emekli öğretim görevlisi, Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşadı.

Onur Dolu Bir Buluşma

Etkinlikte konuşan emekli öğretim görevlisi Gülay Tütüncü, üniversitede çalışmaktan dolayı duyduğu onuru dile getirerek, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Resim Sergisi ve Konser Gösterileri

Programda yer alan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Sergisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek, buluşmanın yanı sıra resim sergisi de açtıklarını belirtti. Ağçiçek, sergide üniversiteden emekli olan öğretim üyeleri ile kentte resim yapan öğretmenlerin eserlerinin yer aldığını aktardı.

Etkinlik, pasta kesimi, resim sergisi ve öğrencilerin düzenlediği konser gösterileriyle devam etti. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin sunduğu nostalji konseriyle program sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.