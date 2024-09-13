OMÜ Kampüsünde Yangın Kontrol Altına Alındı

OMÜ Kampüsündeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde yer alan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin karşısında 13.00 sularında meydana geldi ve olay sonrası bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangına karşı hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirterek, “Hem emniyet hem itfaiye, üniversitemizdeki tüm imkanlarla, kepçe ve kazma kürekle acil bir şekilde mücadele ettiler. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanda sadece dip yangını meydana geldi.” dedi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının sıçrama ihtimaline karşı, yakın bir alanda bulunan otoparktaki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ünal, "Ağaç gövdesine yaygınlaşmadığı için kontrol daha kolay oldu. Ekipler, farklı açılardan müdahale ederek yangını çembere aldı,” dedi.

Personelin Deneyimi Önemli

Ünal, çalışanların bu süreçteki deneyiminin avantaj sağladığını belirterek, “20-25 kişilik ekibimiz yangının yayılmasını önlemek için özverili bir çalışma yürüttü. Türkiye’de arama kurtarma takımı olarak akredite olan tek üniversiteyiz ve bu nedenle personelimiz yangın gibi durumlar için sürekli eğitim alıyor,” ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.