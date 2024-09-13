OMÜ Kampüsünde Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:20
OMÜ Kampüsünde Yangınla Mücadele Devam Ediyor

OMÜ'deki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde, sağlık uygulama ve araştırma merkezinin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yangın, büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlk Müdahale ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye hızla intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına emniyet müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Atakum Belediyesi su tankerleri de destek veriyor.

Yangının Sıçrama İhtimaline Karşı Tedbirler Alınıyor

Yetkililer, yangının daha fazla yayılma riski nedeniyle, yakınındaki otoparktan araçların kaldırıldığını bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları titizlikle devam etmekte, durumun kontrol altına alınması bekleniyor.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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