OMÜ Öğrencileri, Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama Bıraktı

Samsun'da yoğun kar yağışı altında OMÜ öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kampüste mama kapları yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:07
OMÜ Öğrencileri, Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama Bıraktı

Samsun'da Hayvanlara Destek Eli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kampüs alanına mama kapları bıraktı. Samsun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Besleme Alanları Oluşturuldu

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Zeynep Nurselin Kot, düşük sıcaklıkların sahipsiz hayvanların enerji ihtiyacını artırdığını vurguladı. OMÜ kampüsünde bulunan yoğun hayvan popülasyonuna dikkat çeken Kot, "Veteriner Fakültesi olarak hayvanların bakım ve beslenmesine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda kampüsün belirli bölgelerinde besleme alanları oluşturduk. Bu alanlardaki mama ve su kontrollerini günlük olarak gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kedilerin soğuk havadan etkilenmemesi için de kedi evleri yerleştirildi. Kot, sahipsiz hayvanların güvenli bir şekilde beslenmesi için mama ve suyun korunaklı alanlara bırakılması gerektiğini belirtti.

Mama ve Su Korunmalı

Dr. Kot, yağmur, kar ve rüzgar şartlarında mamaların nemlenerek küflenmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Evcil hayvanlar ev ortamında güvenli bir şekilde yaşarken, köpeklerin dışarı çıkma zorunluluğunun bulunduğunu ifade eden Kot, hava koşulları elvermediğinde ise yürüyüşlerin kısa ama sık yapılmasını önerdi. Son yıllarda köpekler için soğuktan koruyucu kıyafetlerin de daha yaygın hale geldiğiğın altını çizdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kampüse mama kapları yerleştirdi. Samsun'da 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için üniversite öğrencileri, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nün belirli noktalarına mama kapları koydu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kampüse mama kapları yerleştirdi. Samsun'da 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için üniversite öğrencileri, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nün belirli noktalarına mama kapları koydu.

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