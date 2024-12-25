On Üniversite 438 Akademisyen Alacak

On Üniversiteden Büyük Akademik Alım!
Türkiye'deki on üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre toplam 438 akademisyen alacak. Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alım Yapan Üniversiteler ve Kontenjanlar
Alım yapılacak üniversiteler ve kontenjanlar şu şekilde:
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: 1 öğretim görevlisi
- Amasya Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
- Bursa Teknik Üniversitesi: 18 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi
- Mardin Artuklu Üniversitesi: 41 öğretim üyesi
- İstanbul Atlas Üniversitesi: 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 34 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi
- Galatasaray Üniversitesi: 11 öğretim üyesi
- Yozgat Bozok Üniversitesi: 67 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi
- Yıldız Teknik Üniversitesi: 15 araştırma görevlisi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 147 öğretim üyesi
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin detaylı bilgiler, ilgili üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.