DOLAR
34,94 -0,54%
EURO
36,31 -0,33%
ALTIN
2.958,1 0,01%
BITCOIN
3.441.728,21 -1,24%

On Üniversite 438 Akademisyen Alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre on üniversite toplamda 438 akademisyen alımı için ilan yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 04:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 04:09
On Üniversite 438 Akademisyen Alacak

On Üniversiteden Büyük Akademik Alım!

Türkiye'deki on üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre toplam 438 akademisyen alacak. Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Yapan Üniversiteler ve Kontenjanlar

Alım yapılacak üniversiteler ve kontenjanlar şu şekilde:

  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: 1 öğretim görevlisi
  • Amasya Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
  • Bursa Teknik Üniversitesi: 18 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi
  • Mardin Artuklu Üniversitesi: 41 öğretim üyesi
  • İstanbul Atlas Üniversitesi: 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 34 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi
  • Galatasaray Üniversitesi: 11 öğretim üyesi
  • Yozgat Bozok Üniversitesi: 67 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi: 15 araştırma görevlisi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 147 öğretim üyesi

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin detaylı bilgiler, ilgili üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi Açıklandı
2
25 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Anma Törenleri
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Grup Toplantısına Başkanlık Edecek
4
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
6
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Avrupa'ya Deniz Seviyesi Yükselmesi Uyarısı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak