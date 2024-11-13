Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti

Japonya'da Onagawa Nükleer Santrali Faaliyete Geçti

Japonya'nın Miyagi vilayetindeki Onagawa Nükleer Santrali, yaşanan arıza nedeniyle verilen aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Resmi Kyodo ajansının aktardığı bilgiye göre, bu santralin 2 numaralı reaktörü, 2011'deki yıkıcı depremin ardından yeniden açılma izinleriyle bugünkü işlevine başladı.

Reaktörün Yeniden Çalıştırılması

Santralin işletmecisi Tohoku Electric Power tarafından yapılan açıklamada, geçen ay yeniden devreye alınan reaktörün, Kasım ayının başında yaşanan bir arıza nedeniyle faaliyetinin durdurulduğu belirtildi. Bu arıza, cihazları reaktöre göndermek üzere tasarlanan bir tüpteki somunun, Mayıs ayında gerçekleştirilen değişim sırasında yeterince sıkılmadığı tespit edilmesiyle sonuçlandı.

Enerji Üretimine Geçiş ve Ticari Faaliyet

Açıklamada, sorunların giderildiği ve reaktörün bu hafta boyunca enerji üretim aşamasına geçeceği; ayrıca, santralin ticari faaliyetlerine Aralık ayında başlayacağı bilgisi verildi.

Fukuşima Faciasının Ardından Güvenlik Tedbirleri

Hatırlanacağı üzere, Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonraki tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde ciddi radyoaktif sızıntılara yol açmıştı. Bu olay sonucunda bölgedeki on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Onagawa Nükleer Santrali de Fukuşima'nın ardından güvenlik önlemleri gereği kapatılmıştı. Japon hükümetinin nükleer santral işletmeciliği için koyduğu güvenlik standartları doğrultusunda Şubat 2020 tarihinde yeniden çalışma izni almış olan santralin 2 nolu reaktörü, geçen ay yeniden devreye alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.