DOLAR
34,38 0%
EURO
36,48 0,18%
ALTIN
2.881,01 -0,3%
BITCOIN
2.998.282,81 2,65%

Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti

Japonya'nın Onagawa Nükleer Santrali, yaşanan arıza sonrasında yeniden enerji üretimine başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:01
Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti

Japonya'da Onagawa Nükleer Santrali Faaliyete Geçti

Japonya'nın Miyagi vilayetindeki Onagawa Nükleer Santrali, yaşanan arıza nedeniyle verilen aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Resmi Kyodo ajansının aktardığı bilgiye göre, bu santralin 2 numaralı reaktörü, 2011'deki yıkıcı depremin ardından yeniden açılma izinleriyle bugünkü işlevine başladı.

Reaktörün Yeniden Çalıştırılması

Santralin işletmecisi Tohoku Electric Power tarafından yapılan açıklamada, geçen ay yeniden devreye alınan reaktörün, Kasım ayının başında yaşanan bir arıza nedeniyle faaliyetinin durdurulduğu belirtildi. Bu arıza, cihazları reaktöre göndermek üzere tasarlanan bir tüpteki somunun, Mayıs ayında gerçekleştirilen değişim sırasında yeterince sıkılmadığı tespit edilmesiyle sonuçlandı.

Enerji Üretimine Geçiş ve Ticari Faaliyet

Açıklamada, sorunların giderildiği ve reaktörün bu hafta boyunca enerji üretim aşamasına geçeceği; ayrıca, santralin ticari faaliyetlerine Aralık ayında başlayacağı bilgisi verildi.

Fukuşima Faciasının Ardından Güvenlik Tedbirleri

Hatırlanacağı üzere, Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonraki tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde ciddi radyoaktif sızıntılara yol açmıştı. Bu olay sonucunda bölgedeki on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Onagawa Nükleer Santrali de Fukuşima'nın ardından güvenlik önlemleri gereği kapatılmıştı. Japon hükümetinin nükleer santral işletmeciliği için koyduğu güvenlik standartları doğrultusunda Şubat 2020 tarihinde yeniden çalışma izni almış olan santralin 2 nolu reaktörü, geçen ay yeniden devreye alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti
2
İtalya'da İklim Olayları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor
3
Beyoğlu'nda Silahlı Tehdit: Market Çalışanı Kamera Kayıtlarında
4
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 6 Ölü, 15 Yaralı
5
Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Yeşil Enerji İçin Tarihi Mutabakat
6
Fuji Dağı'na Mevsimin İlk Karı 7 Kasım'da Düştü, İklim Değişikliği Etkisi Mi?
7
Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak