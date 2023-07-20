Onana Beşiktaş'a transfer mi oldu? Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Onana Beşiktaş'a geldi mi, kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Detaylar...

ONANA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile 5.3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında anlaşma yaptı. 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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