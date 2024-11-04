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Önder Aksakal, Bülent Ecevit’i Özlemle Andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit’in anma mesajında onun halk için verdiği mücadeleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:07
Önder Aksakal, Bülent Ecevit’i Özlemle Andı

Önder Aksakal'dan Bülent Ecevit İçin Anma Mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in anma mesajını yayımladı. Aksakal, Ecevit’in ölümünün 18. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkına, barışa ve adalete adanmış bir hayat yaşadığını belirtti.

Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Aksakal, Bülent Ecevit'in Türk tarihine silinmez izler bıraktığını ifade ederek, şu yorumda bulundu: “Başbakanımız ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit, tüm yaşamını halkına, barışa ve adalete adamış bir devlet adamıydı. Onun ideallerinde yaşıyor, saygı ve özlemle anıyoruz.”

Ecevit'in Mirası

Ecevit'in kariyerinin cesareti, dürüstlüğü ve kararlılığı sayesinde Türk tarihine damgasını vurduğunu dile getiren Aksakal, “Hayatının her döneminde halkı için verdiği mücadeleyi, işçilerle kurduğu dostlukları ve ülkesinin bağımsızlığı için kararlılıkla savaşan bir öğretmen olarak halkın hafızasında yerini aldı.” ifadelerini kullandı.

Karaoğlan’ın Değerli Mirası

Aksakal, Ecevit’in cesareti ve kararlılığı ile bizlere 'Karaoğlan'ı miras bıraktığını vurgulayarak, “Ruhu şad olsun.” diyerek mesajını tamamladı.

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