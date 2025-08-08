DOLAR
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Orman Temizliği Seferberliği

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yaz aylarında artan orman yangınlarını önlemek için Türkiye genelinde orman temizliği seferberliği başlattı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:35
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Türkiye genelinde orman temizliği seferberliği başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki imam hatip dernekleriyle birlikte 81 ilde eş zamanlı orman temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önleyici bir adım olarak düzenlenen etkinlikte, imam hatip mezunları, mensupları ve öğrencileri sahaya inerek ormanlık alanlarda temizlik yaptı.

Etkinlikte binlerce imam hatipli öğrenci ve gönüllü, ormanlık alanlarda cam, plastik ve yanıcı maddeleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu. Temizlik çalışmaları sırasında öğrencilere çevre bilinci, doğa sevgisi ve yangınların önlenmesiyle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

