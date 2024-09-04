ÖNDER'in 'Finans Genç' Projesi Mezunları Katar'da

ÖNDER'in 'Finans Genç' Projesi Mezunları Katar Ziyaretinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından hayata geçirilen, İslami finans bilincini yaymak ve gençlerin bu alanda yetkinlik kazanmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Finans Genç' projesi mezunları, eğitimlerini pekiştirmek üzere Katar'ı ziyaret etti.

Katar'ın Sektörel Merkezleriyle Tanışma Fırsatı

İslam iktisadını yerinde görmek ve finans ile yatırım alanındaki önemli merkezleri incelemek için yapılan gezide, öğrenciler Doha'da beş gün boyunca sektör profesyonelleriyle buluştu.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ve toplamda 47 öğrencinin katıldığı ziyaret boyunca, katılımcılar Katar Finans Merkezi, Katar Eğitim Şehri, Hamad Bin Halife Üniversitesi, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ve Doha Yunus Emre Enstitüsü gibi önemli kurumları ziyaret etti ve finans ile eğitim sistemleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin Gözünden Katar

Katılımcılar, gezinin yanı sıra Doha'nın tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı da buldu. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, öğrencilerin katılım finansı ve finans teknoloji sektörlerindeki ilgisinin artırılmasına katkı sağlama hedefi doğrultusunda düzenlenen projeye yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Ceylan, "Bu tür atölyelerde katılım finansı ve fintech konularında eğitimler vererek gençlerimizin bu alanlara yönelmesini sağlıyoruz," dedi.

'Finans Genç' Projesinin Amacı

Finans Genç projesi, ÖNDER Gençlik Komisyonu tarafından iktisat, finans, katılım finans ve fintech alanlarında farkındalık oluşturmak özellik gösteren bir eğitim projesi olarak yürütülmektedir. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden öğrencilerin katılım sağladığı projede, Birikimli Atölye katılım finansı eğitimi sunarken, Dijital Atölye fintech konularında yedi ay boyunca yoğun bir eğitim vermektedir.

Proje kapsamındaki eğitimler arasında, gerçek vaka analizleri geliştirmeye yönelik grup çalışmaları, finansal kuruluşlara ziyaretler ve sektördeki uzmanlarla buluşmalar gibi etkinlikler de yer almaktadır.