Öne Çıkan Şarkıcı Justin Timberlake Alkollü Araç Kullanma Davasında Suçunu Kabul Etti

Justin Timberlake Suçunu Kabul Etti

Ünlü Amerikalı sanatçı Justin Timberlake, alkollü araç kullanma suçlamasıyla ilgili duruşmada suçunu kabul etti. Uzun Dönemli Davalar İçin New York'un Long Island bölgesindeki Sag Harbor Village Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya katılan Grammy ödüllü sanatçı, mahkeme ile yaptığı anlaşma gereği, alkollü araç kullanma suçlamasını kabullenerek daha az kusurlu kabul edilen bir trafik ihlalinde bulunmuş oldu.

Mahkeme Kararları

Yargıç Carl Irace, Timberlake'e 500 dolar para cezası, kendi seçtiği bir kar amacı gütmeyen kuruluşta 25 saat kamu hizmeti ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında bir kamu güvenliği duyurusu yapma cezası verdi. Ayrıca, yargıç, ünlü sanatçının ehliyetinin 90 gün süreyle askıya alınmasına karar verdi.

Justin Timberlake'ın Açıklamaları

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Timberlake, "Bu benim hatamdı, ancak umuyorum ki beni izleyen herkes bu durumdan ders çıkarabilir. Ben de dersimi aldım." ifadelerini kullandı.

Olayın Arka Planı

Timberlake, Haziran ayında Long Island'da araç kullanırken trafik ışığına uymaması ve şeridinde kalarak sürüşü esnasında dikkatsizlik gösterdiği için gözaltına alınmıştı. Sag Harbor polisi, 43 yaşındaki sanatçının alkol testine itiraz ettiğini ve birçok kez alkolmetre testi istemediğini bildirdi. Dava dosyasında, şarkıcının gözlemlerinin 'kan çanağı' gibi olduğu, konuşmasının yavaşladığı ve ayakta durmakta zorlandığı detaylarına yer verildi.