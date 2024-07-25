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Önemli Gelişmeler 25 Temmuz 2024

Bugün çeşitli bakanlıklar ve siyasiler önemli toplantılara ve etkinliklere katılacak. İşte günün öne çıkan başlıkları.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:00
Önemli Gelişmeler 25 Temmuz 2024

GÜNDEM / 25 Temmuz 2024

Anadolu Ajansı olarak, Türkiye gündemindeki önemli olayları aktarıyoruz.

Politik Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığında, büyükşehir belediyesi ve çeşitli belediyeleri ziyaret edecek. (Balıkesir/Bursa)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturumlara katılacak. (Fortaleza) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, vergi kanunlarındaki değişikliklerin görüşmelerine devam edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası toplantısına katılacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cizre-Silopi yolunu inceleyecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Şırnak/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı iktisadi yönelim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık verilerini duyuracak. (Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bunların insani etkileri rapor ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Haberleri

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını takip etmek üzere Fransa’ya gidecek. (İstanbul/10.00)

2- Paris 2024'te okçuluk sıralama atışları yapılacak, Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz ve diğer sporcular mücadele edecek. (Paris/10.30/15.15) (Fotoğraflı)

3- Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. (Ruzomberok/19.30) (Fotoğraflı)

4- RAMS Başakşehir, La Fiorita ekibiyle UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- Türkiye, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Norveç ile karşı karşıya gelecek. (Belfast/18.30) (Fotoğraflı)

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