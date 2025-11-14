Onikişubat’ın 14 Bin Yıllık Kültürel Mirası Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Onikişubat Belediyesi, 'Suçatı’ndan Kurucaova’ya Onikişubat’ın Kültürel Mirası' konferansıyla ilçenin 14 bin yıllık tarihini ve arkeolojik zenginliğini gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:31
Onikişubat Belediyesi, ilçenin binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliğini görünür kılmak amacıyla "Suçatı’ndan Kurucaova’ya Onikişubat’ın Kültürel Mirası" başlıklı bir konferans düzenledi.

Konferans ve sunumlar

Onikişubat Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, ilçenin geniş coğrafyasındaki arkeolojik değerler detaylı şekilde ele alındı. Açılış konuşmasını Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan yaptı.

Ardından bölge üzerine uzun yıllardır bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Cevdet Merih, Onikişubat’ın 14 bin yıllık yerleşim geçmişine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Merih, gerçekleştirilen kazı çalışmalarının Anadolu arkeolojisine katkı sunduğunu vurguladı.

Bulguların önemi ve kentsel kimlik

Prof. Dr. Merih, kültürel mirasın yalnızca geçmişin taş ve kalıntılarından ibaret olmadığını; insani değerler ve yaşam biçimlerinin de bu mirasın ayrılmaz parçaları olduğunu belirtti. Konuşmasında Onikişubat’ın Neolitik dönemden günümüze kesintisiz bir yerleşim alanı olduğuna dikkat çekti ve Suçatı, Püren Geçidi ve Kurucaova çevresinde keşfedilen buluntuların bölgenin tarihsel önemini pekiştirdiğini aktardı.

Merih ayrıca kazı çalışmalarının bölgedeki kültürel potansiyeli ortaya çıkarmada oynadığı role işaret ederek, kültürel mirasın ekonomik, sosyal ve eğitim açısından değerlendirilebilir bir kaynak olduğunu söyledi. Depremle yitirilmiş tarihi dokuların yeniden canlandırılmasının da şehir kimliği bakımından önemine vurgu yaptı.

Programın kapanışı

Konferansın sonunda Onikişubat Meclis Başkanvekili Ayşe Cesur tarafından Prof. Dr. Cevdet Merih’e günün anısına bir hediye takdim edildi.

