Onikişubat'taki Konteynerler Kışa Hazırlandı: AFAD Koordinesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler sonrası afetzedelerin barındığı konteynerler kış şartlarına uygun hale getirildi.

İlçe genelinde 1867 konteynerin kurulumuyla, toplamda 2'si kırsalda 9'u merkezde olmak üzere 11 konteyner kenti oluşturuldu. Kalıcı konutların inşası devam ederken, AFAD koordinesinde afetzedelerin kış mevsiminde olumsuz etkilenmemesi için düzenli bakım ve onarımlar yapılıyor.

Merkezlerde okul, cami, oyun parkları, sağlık ocağı gibi sosyal alanların yanı sıra altyapı sistemleri de gözden geçirildi. Afetzede vatandaşların barındığı konteynerlerdeki eksiklikler giderildi ve daha önce dağıtılan ekipmanlar uzman teknik ekiplerce onarıldı.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, vatandaşların soğuk hava koşullarından etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Çiğdem, konteynerlerin çatılarının brandalarla kaplandığını ve içme suyu, elektrik tesisatları ile yağmur suyu kanalları gibi sistemlerin detaylı bakımından geçirildiğini söyledi.

Ayrıca, elektrik tesisatlarındaki arızaların giderildiği, su tesisatlarının da karlı ve soğuk havalardan olumsuz etkilenmemesi için uygun şekilde düzenlendiği ifade edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında video güvenlik sistemleri de güçlendirildi.

Çalışmalarda toplam 150 personelin görev aldığını belirten Çiğdem, 277 öğrencinin taşımalı eğitimle güvenli bir şekilde okula ulaştırıldığını kaydetti. Engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının düzenli olarak takip edildiğini belirten Çiğdem, sosyal yardımlar ve hayırsever bağışlarının da gereksinim duyan vatandaşlara ulaştırıldığını aktardı.

Son olarak, Çiğdem, Türk Kızılay tarafından sıcak yemek desteği sağlanan vatandaşlara yönelik yemek servisi yapıldığını da vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde afetzedelerin barındığı konteynerler kış şartlarına hazır hale getirildi. İlçede bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken diğer taraftan da konteynerlerde barınan afetzedelerin yaklaşan kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için AFAD koordinesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde afetzedelerin barındığı konteynerler kış şartlarına hazır hale getirildi. İlçede bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken diğer taraftan da konteynerlerde barınan afetzedelerin yaklaşan kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için AFAD koordinesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.