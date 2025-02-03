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Ontario, ABD Ürünlerini Reddetti: Alkollü İçkilerde Yerli Tercih

Ontario, ABD ürünlerini kullanmayacak; Doug Ford, yerli üretimi desteklemek için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:41
Ontario, ABD Ürünlerini Reddetti: Alkollü İçkilerde Yerli Tercih

Ontario, ABD Ürünlerini Reddetti

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario, Başbakan Doug Ford'un öncülüğünde önemli bir karar aldı. Ford, alkollü içkiler de dahil olmak üzere ABD ürünlerini kullanmayacaklarını duyurdu. Bu karar, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle alındı.

Ford'dan Yerli Ürün Vurgusu

Ford, düzenlediği basın toplantısında, Amerikan şirketlerine ait ürünlerin kullanılmayacağını ve bunun yerine yerli kaynaklardan faydalanmanın önemine dikkat çekti. "Ne inşa ettiğimizin önemi yok, bir hastane veya bir köpek kulübesi inşa ediyor olsak da, Ontario çeliği, Kanada ürünleri, Kanada ahşabı, Ontario ağacı ve benzeri ürünler kullandığımızdan emin olmak istiyorum," dedi.

Ford, Kanada ve Ontario üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu bir kürdan da olsa fark etmez. Kanada ve Ontario’dan almamız gerek," ifadesini kullandı.

Alkollü İçecekler Üzerinde Etkisi

Öte yandan, Ford, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu (LCBO) tarafından her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Amerikan içeceği satıldığını belirtti. Bu artık sona erdi. Ford, Amerikan ürünlerinin eyaletteki raflardan kaldırılacağını ve bu ürünlerin stoklanmasının engellenmesi için katalogdan çıkarılacağını ifade etti.

Yerli Üretimin Desteklenmesi

Ayrıca, Ford, Kanada vatandaşlarına yerli üretimi desteklemeleri konusunda çağrıda bulunarak, işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını talep etti. Bu adım, yerli ürünlerin daha fazla farkındalık kazanması adına önemli bir hamle olarak değerlendirilmektedir.

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