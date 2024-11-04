Ontario'daki Hindu Tapınağı Önünde Arbede

Ontario Eyaletinde Protesto Olayı

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir Hindu tapınağının önünde düzenlenen protestoda arbede yaşandığı bildirildi. Hindustan Times'ın aktardığı bilgiye göre, tapınak önündeki eylemde "Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini savunan göstericiler yer aldı.

Olayın Gelişimi

Protestocuların, Hint yetkililerin tapınağı ziyaret ettiği sırada din görevlilerine saldırdığı iddia edildi. Bu durumun ardından arbede yaşandığı kaydedildi. Hindistan'ın Ottawa Diplomatik Temsilciliği ise söz konusu göstericileri "Hindistan karşıtı" olarak tanımladı.

Trudeau'dan Tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tapınaktaki şiddet olaylarının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Her Kanada vatandaşı, dinini özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına sahiptir." ifadesine yer verdi. Trudeau, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

Geçmişteki Olaylarla İlgili İlişkiler

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesi üzerine tartışmalar devam ederken, Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı olarak sınır dışı etmişti. 18 Haziran 2023’te öldürülen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar ile ilgili iddialar üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.

Hindistan Vize Hizmetleri Askıya Alındı

BLS International tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.