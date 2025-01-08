OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor

Sam Altman, Kız Kardeşinden Cinsel İstismar Suçlaması

OpenAI CEO'su Sam Altman, kız kardeşi Ann Altman tarafından 1997-2006 yılları arasında düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Missouri'deki ABD Bölge Mahkemesi'ne 6 Ocak tarihinde sunulan dava dilekçesinde, iddialarına göre, istismar, Ann Altman'ın 3 ve Sam Altman'ın 12 yaşındayken başladı.

Dava Detayları ve İddialar

BBC'nin haberine göre, Ann Altman, dava dilekçesinde, bu süreçte tecavüz olaylarının da yaşandığını ileri sürdü. İddialara göre, en son istismar olayı, Sam Altman'ın yetişkin olduğu ancak Ann Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleşti. Davada, jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep ediliyor.

Sam Altman'dan Açıklama

Sam Altman, X platformunda annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptığı ortak bir açıklamada, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Altman, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadesinde bulunarak, durumun ailesine büyük acı verdiğini vurguladı. Ayrıca, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur" şeklinde ekledi.

Sonuç

Altman ailesinin içindeki bu gelişmeler, hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli bir gündem oluşturmuş durumda.