DOLAR
35,38 -0,12%
EURO
36,55 0,12%
ALTIN
3.018,78 -0,36%
BITCOIN
3.388.958,41 0,95%

OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor

Sam Altman, kız kardeşi tarafından cinsel istismarla suçlandı; iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:55
OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor

Sam Altman, Kız Kardeşinden Cinsel İstismar Suçlaması

OpenAI CEO'su Sam Altman, kız kardeşi Ann Altman tarafından 1997-2006 yılları arasında düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Missouri'deki ABD Bölge Mahkemesi'ne 6 Ocak tarihinde sunulan dava dilekçesinde, iddialarına göre, istismar, Ann Altman'ın 3 ve Sam Altman'ın 12 yaşındayken başladı.

Dava Detayları ve İddialar

BBC'nin haberine göre, Ann Altman, dava dilekçesinde, bu süreçte tecavüz olaylarının da yaşandığını ileri sürdü. İddialara göre, en son istismar olayı, Sam Altman'ın yetişkin olduğu ancak Ann Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleşti. Davada, jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep ediliyor.

Sam Altman'dan Açıklama

Sam Altman, X platformunda annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptığı ortak bir açıklamada, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Altman, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadesinde bulunarak, durumun ailesine büyük acı verdiğini vurguladı. Ayrıca, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur" şeklinde ekledi.

Sonuç

Altman ailesinin içindeki bu gelişmeler, hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli bir gündem oluşturmuş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uzlaşma ile Suçlar Çözüme Kavuştu: 3 Bin 488 Dosya Anlaşmayla Sonuçlandı
2
Antalya'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti
3
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınırda Buluştu
4
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri
5
Biden Yönetimi, 11 Eylül Sanıklarıyla Yapılan Anlaşmayı Engellemek İçin Mahkemeye Başvurdu
6
OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor
7
Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor