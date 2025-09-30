OpenAI, ChatGPT için Gelişmiş Ebeveyn Kontrollerini Kullanıma Sundı

OpenAI, ChatGPT'de ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu; kullanım saatleri, ses/görsel kapatma, hafıza denetimi ve ruh sağlığı bildirimleri eklendi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:30
Yeni yetkiler ve denetimler

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, sohbet robotu ChatGPT kullanıcılarının aileleri için yeni ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu.

Açıklamaya göre ebeveynler, çocuk ve gençlerin ChatGPT kullanım saatlerini belirleyebilecek, sesli modu veya görsel üretim özelliğini kapatabilecek ve hafıza kullanımını kontrol edebilecek.

İçerik ve koruma önlemleri

OpenAI, genç hesaplara otomatik olarak cinsellik, şiddet içeren veya aşırı güzellik idealleri gibi içeriklere karşı ek korumalar uygulanacağını belirtti.

Ruh sağlığı bildirimleri

Gençlerin ruh sağlığı için bir bildirim sistemi geliştirildi. Sistemin olası "kendine zarar verme durumlarını" tespit etmesi halinde ebeveynler e-posta, SMS ve uygulama bildirimi ile uyarılacak.

Onay ve gizlilik

OpenAI, ebeveynlerin bu ayarları yalnızca gençlerin onayıyla etkinleştirebileceğini ve gençlerin istedikleri zaman bağlantıyı kesebileceğini vurguladı.

Gelecek planları

Şirket ayrıca gelecek dönemde 18 yaş altı kullanıcıları otomatik tanıyacak bir yaş tahmin sistemi üzerinde çalıştığını bildirdi.

İlgili dava

ABD'de nisan ayında yaşamını yitiren 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği gerekçesiyle OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

