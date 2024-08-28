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OpenAI Yeni Finansman Turu İçin Görüşmelere Başladı

OpenAI, değerini 100 milyar dolara çıkarmak için yeni bir yatırım turu arayışında.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:09
OpenAI Yeni Finansman Turu İçin Görüşmelere Başladı

OpenAI'dan Büyük Yatırım Arayışı

Yapay zeka alanında öncü olan OpenAI, değerini 100 milyar doların üzerine çıkarmak için yeni bir finansman turu düzenlemek adına görüşmelerde bulunuyor.

Thrive Capital ve Microsoft'un Katkıları

Wall Street Journal'a göre, girişim sermayesi şirketi Thrive Capital bu yeni turda liderlik ederek yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, teknoloji devi Microsoft'un da finansman turuna katılması bekleniyor.

Geçmiş Yatırımlar ve Değerleme

Bu yeni finansman turunun, Microsoft'un Ocak 2023'te OpenAI'a yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım sonrasındaki en büyük dış sermaye katkısı olması öngörülüyor. OpenAI’ın, 2022 yılının sonunda 86 milyar dolar olarak ölçülen değerinin, bu yeni yatırım ile önemli bir artış göstermesi bekleniyor.

Thrive Capital'ın Rolü

New York merkezli Thrive Capital’ın OpenAI ve CEO Sam Altman ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve geçen sene boyunca OpenAI'a birkaç yüz milyon dolar yatırımda bulunduğu kaydedildi.

Yapay Zeka Rekabeti Kızışıyor

Yeni finansman turuna katılan diğer yatırımcıların kimler olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak, yapay zeka sektöründeki rekabetin giderek arttığı vurgulandı.

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