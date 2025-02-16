Oramiral Tatlıoğlu'ndan Katar-Türk Kuvvet Komutanlığına Ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:40
Oramiral Tatlıoğlu'ndan Katar-Türk Kuvvet Komutanlığına Ziyaret

Oramiral Tatlıoğlu, Katar'daki Resmi Temaslarını Gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Oramiral Tatlıoğlu, Katar'da gerçekleştirilen resmi temaslar kapsamında devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Görevli Personelle Buluşma

Ziyaret sırasında, Oramiral Tatlıoğlu, görevli personel ile bir araya gelerek onların çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu tür ziyaretlerin, uluslararası işbirliği ve askeri birlikteliği pekiştirmek açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Katar’da resmî temaslarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu...

Katar’da resmî temaslarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Oramiral Tatlıoğlu devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak görevli personelle bir araya geldi.

Katar’da resmî temaslarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu...

Katar’da resmî temaslarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Oramiral Tatlıoğlu devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak görevli personelle bir araya geldi.

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