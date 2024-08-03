Oramiral Tatlıoğlu Savarona'da İncelemeler Yaptı

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savarona'yı Ziyaret Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ünlü devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak anılan Savarona gemisinde incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, geminin tarihi önemine ve yapılan restore çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Savarona'nın Restorasyon Süreci

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasıyla Savarona'nın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapsamlı bir onarıma alındığını duyurdu. Paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Savarona'nın Tarihi Önemi

Savarona, sadece bir gemi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün anılarını da barındıran tarihi bir yapıdır. Yapılan restorasyonla birlikte, bu eşsiz yapı kültürel miras olarak korunmaya devam edecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 3), Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 3), Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 3), Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol 3), Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.