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Orban, AfD Lideri Weidel'ı 'Almanya'nın Geleceği' Olarak Tanımladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya için Alternatif partisinin lideri Alice Weidel'ı Almanya'nın geleceği olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:11
Orban, AfD Lideri Weidel'ı 'Almanya'nın Geleceği' Olarak Tanımladı

Orban ve Weidel'dan Ortak Açıklamalar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'ı 'Almanya'nın geleceği' olarak tanımladı. İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'ın Göç Politikası

Orban, yaptığı açıklamalarda Macaristan'da mülteci sayısının sıfır olduğunu vurgulayarak, uyguladıkları göç politikası ile Almanya'yı koruduklarını savundu. Almanya'nın göç konusundaki yaklaşımlarını eleştiren Orban, "Bizi neredeyse mahvediyorlardı. Eğer talep ettikleri kurallara uysaydık, Macaristan Almanya gibi görünürdü" dedi.

Weidel'ın Görüşleri

AfD Eş Başkanı Alice Weidel ise, Macaristan'ın düzensiz göçe karşı bir siper olduğunu belirterek, "Macaristan'ın izinden gideceğiz" ifadelerini kullandı. Almanya'nın mevcut hükümet yapısını eleştiren Weidel, ülkesinin eski Başbakan Angela Merkel nedeniyle zayıfladığını savundu. Özellikle, Almanya'da yaşayan yabancıların işlediği suçların ülke üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi.

Almanya'nın Geleceği ile Görüşme

Orban, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Weidel ile olan görüşmesini 'Almanya'nın geleceği ile görüştüm' şeklinde ifade etti. Orban, AfD ve kendi hükümetinin politikalarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesi Weidel'ı ülkesine davet etti.

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