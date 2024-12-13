Orban, Ankara Ziyaretini Barış Fırsatı Olarak Değerlendirdi

Viktor Orban'dan Barış ve Müzakere Çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, savaşı sonlandırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Orban, görüşmesini barışa açılan bir pencere olarak nitelendirerek, bu önemli buluşmanın detaylarını paylaştığı bir video mesaj yayınladı.

AB Dönem Başkanlığı ve Barış Vurgusu

Orban, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında barış ve müzakere konularını gündeme taşıdığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara’ya gelerek Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade eden Orban, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Savaşta Israr Etmemek Gerekiyor

Orban, AB yöneticilerine savaş stratejisinin geleceğinin olmadığını anlamaları gerektiğini söyledi. Savaşta ısrar edilmemesi gerektiğini belirten Macaristan Başbakanı, AB’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni bir savunma sistemi inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Müzakere Sürecinin Başlangıcı

Orban, dönem başkanlıkları öncesinde kimsenin barış hakkında konuşmadığını aktararak, Macaristan'ın barışa yönelik bir kapı araladığını ve artık müzakerelerin başlaması için adımların atılabileceğini ifade etti.