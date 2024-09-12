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Orban: Batı Balkanlar İstikrarı AB İçin Kritik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkanlar'daki istikrarın AB için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:31
Orban: Batı Balkanlar İstikrarı AB İçin Kritik

Macaristan Başbakanı Orban'dan Önemli Açıklamalar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkan ülkelerindeki istikrarın Avrupa Birliği (AB) için son derece önemli olduğunu ifade etti. Orban, bu açıklamayı Budapeşte'de Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptı.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yapan Orban, "Batı Balkanlar'daki istikrar AB için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgedeki sorunların çözümü için "Ders vermek ve yaptırımlar yerine diyalog ve işbirliğine inanıyoruz. Sayın Dodik ile görüşmem de bu doğrultudaydı." dedi.

Dodik'ten Destekleyen Mesaj

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir devlet adamı ve dostla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullanarak, Macaristan’ın tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreçleriyle yakından ilgilendiğini belirtti.

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