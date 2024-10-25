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Orban'dan AB Eleştirisi: Polonya'daki Hükümet Değişimi

Viktor Orban, Polonya'da AB'nin etkisiyle hükümet değişimini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:15
Orban'dan AB Eleştirisi: Polonya'daki Hükümet Değişimi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Sert Eleştiriler

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'daki mevcut hükümetin, Avrupa Birliği (AB) yönetimi tarafından kurulduğunu öne sürdü. Orban, önceki muhafazakar hükümetin, Macaristan gibi, ulusal bir yaklaşım benimsediğini ve bu durumu değiştirmek için mevcut hükümetin iktidara getirildiğini iddia etti.

AB'nin Müdahale İddiaları

Orban, Macar devlet radyosuna verdiği röportajda AB yönetiminin kendisini değiştirmek amacıyla doğrudan hedef aldığını ifade etti. Polonya'da da benzer bir durumun yaşandığını savunan Orban, AB'nin bu tutumlarını açıkça dile getirdiğini belirtti.

Orban, "Polonya'da da aynı şey oldu. Polonyalılar kendi yollarına devam ettiler, göç, cinsiyet ve ekonomi konularında bağımsız bir politikayı benimsediler," şeklinde konuştu.

Hedefteki İsimler

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber'i hedef alan Orban, bu isimlerin muhafazakar Polonya hükümetinin yerini değiştirilmesi gerektiğini açıkça ifade ettiklerini dile getirdi. Orban, "Arkadaşımız (Polonya Başbakanı Donald Tusk) Polonya'da Başbakan olmasının yolu buydu. Aynı senaryo şimdi ise Macaristan'da yaşanıyor," dedi.

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