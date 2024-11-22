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Orban'dan Netanyahu'ya Davet: UCM Kararının Etkisi Olmayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM'nin tutuklama emrine rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:49
Orban'dan Netanyahu'ya Davet: UCM Kararının Etkisi Olmayacak

Orban, Netanyahu'yu Macaristan'a Davet Etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Binyamin Netanyahu hakkında yayımladığı tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini duyurdu. Orban, bu daveti Macaristan Devlet Radyosu'na yaptığı açıklamalarında dile getirdi.

UCM Kararını Eleştirdi

UCM'nin dün Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine değinen Orban, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendirdi. Orban, bu tavrı nedeniyle, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Macaristan'a davet edeceğim" diyerek sözlerine devam etti.

Güvenli Görüşmeler Vurgusu

Orban, Netanyahu'nun Macaristan'ı ziyaret etmesi durumunda UCM'nin kararının burada hiçbir etki göstermeyeceğinin ve belirtilen şartlara uyulmayacağının garantisini vereceğini belirtti. Ayrıca, burada yalnızca Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin tartışılacağını ifade ederek, Netanyahu’nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini vurguladı.

UCM'nin Savaş Suçları Açıklaması

UCM, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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