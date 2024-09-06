Orban'dan Putin-Zelenskiy Görüşmesine Çağrı

Orban'dan Barış Çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin "kesinlikle mümkün ve gerekli" olduğunu ifade etti.

Ambrosetti Forumu'ndaki Açıklamaları

Orban, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katılarak, uluslararası gelişmelere dair görüşlerini paylaştı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre Orban, "Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme kesinlikle mümkün ve gerekli." dedi.

Yanlış Anlaşılmalara Dikkat Çekti

Orban, Batı kamuoyunda ortaya çıkan "önce barış planı, ardından müzakereler ve son olarak da ateşkes" anlayışının yanlış olduğunu belirterek, "Durum bu değil, zira yaşananları ve kişisel deneyimlerimi göz önünde bulundurursak, ilk adım ateşkes, ardından diyalog ve nihayetinde barış planıdır." şeklinde konuştu.

Doğu-Batı Diyaloguna İhtiyaç Vurgusu

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı diyaloğun önemine değinen Orban, "Her iki tarafın da kabul edebileceği bir barış planı beklersek asla barış sağlanamaz; çünkü ilk adım, barış değil, ateşkestir." yorumunu yaptı.

AB İçin Barış Misyonu Gerekli

Macaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecinde yaptığı ziyaretleri hatırlatan Orban, "Bence bir barış misyonu gerekli." ifadesini kullandı. Ayrıca, AB'nin kullandığı dilin ve izlediği politikaların savaş yanlısı görünüm sergilediğini de eleştirdi.

ABD Seçimleri Üzerine Düşünceleri

Orban, yaklaşan ABD seçimlerinde Donald Trump'ın bir sonraki başkan olmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi.