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Orban'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'daki seçim sonrası ziyaretiyle Avrupa Birliği'nin tepkisini topladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:28
Orban'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı

Orban'dan Tartışmalı Ziyaret

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'da seçim zaferini kutlayan İrakli Kobakhidze'nin daveti üzerine Tiflis'e gitmek üzere hazırlık yapıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, Orban'ın bu ziyarette AB'yi temsil etmeyeceğini açıkladı.

AB'nin Ziyaretteki Tutumu

Massrali, Orban'ın 26 Ekim'deki seçim sonuçlarının tartışıldığı bir dönemde Gürcistan'ı ziyaret etmesinin yalnızca "Macaristan-Gürcistan ikili ilişkileri" bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi'nden Gürcistan'ı ziyaret etmek için hiçbir yetki almadı. AB'nin seçimle ilgili tutumu açıktır," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Seçim Süreci ve İddialar

Gürcistan'da yapılan parlamento seçimleri sonrası yaşanan gerginlikler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan açıklamalarla yakından takip ediliyor. Seçimlerdeki olası usulsüzlükler ve ihlallerle ilgili iddiaların "hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiği" belirtildi. Bu usulsüzlüklerin çözülmesi, seçim sürecine olan güvenin yeniden sağlanması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimde "Rus operasyonu" ile müdahale olduğunu öne sürerek seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ifade etti. 26 Ekim'de gerçekleştirilen bu seçimlerde, %53,93 oy alarak iktidarı sürdüren Gürcü Hayali Partisi öne çıktı.

Orban'ın Önceki Ziyaretleri

Viktor Orban, daha önce de AB dönem başkanlığı sırasında Moskova ve Pekin gibi ülkelere ziyaretler düzenlemiş ve bu durum özellikle Brüksel ile Budapeşte arasında gerginlik yaratmıştı. Bu ziyaretler sonucunda AB yönetimi, Macaristan dönem başkanlığında gerçekleştirilen birçok toplantıyı ve Budapeşte'ye yapılacak ziyaretleri boykot etmişti.

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