Orban: Ukrayna 3'e Bölünecek İddiası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini ileri sürdü.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:44
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın üç parçaya bölüneceğini savundu. Magyar Nemzet gazetesinin aktardığına göre Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç Parça Tezi ve Trump Değerlendirmesi

Orban, Ukrayna'nın "Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi" şeklinde üçe ayrılacağını ileri sürdü. Konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump için "yeni bir strateji getirdiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini" söyledi.

Orban, "Ukrayna'nın kaderinin belli olduğunu ve bölünmeye başladığını" belirterek, "Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine." dedi.

AB İçin Uyarı

Macar lider, Avrupa Birliği'nin de bir "parçalanma süreci" içinde olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak."

