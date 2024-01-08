Ördekler suç örgütü liderine operasyon: Eski boksör 'Hoca' gözaltına alındı
‘Ördekler’ adlı suç örgütüne liderlik eden ve 17 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen eski boksör ‘Hoca’, Hatay’da polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.
Hatay’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyor.
Özel harekat polislerinin desteğiyle ‘Ördekler’ suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonda, eski boksör olan ve ‘Hoca’ lakabıyla bilinen suç örgütü lideri M.Ö., Antakya’nın Gülderen Mahallesi’ndeki gizlendiği evde yakalandı. Yakalanan şahıs, Kilis’teki L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.