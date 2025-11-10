Ordu Altınordu'da İnşaattan Düşen Boyacı Yaralandı

Akyazı Mahallesi'nde 4'üncü kattan düşme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşerek yaralandı. Olay, Akyazı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden 4 katlı binanın son katında boya yapan Hasan Ç. (60), dengesini kaybederek düştü. İskele demirlerine çarparak binanın önüne düşen işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü şahidi Gülay Elikçioğlu olayı şöyle anlattı: "Bir gürültü oldu ve adam demirlere vura vura aşağıya düştü. Alttaki demir olmasaydı direkt yere vuracaktı. Yanına koştum ve sakin olmasını söyledim. Kendisi en üst katta boya yapıyordu, çok korktum, elim ayağım titriyor".

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

