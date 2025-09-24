Ordu Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Kayak Merkezi, telesiyej ve pist bakımlarıyla kış sezonuna hazırlanıyor; tesis yılın 12 ayı hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:38
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda doğasıyla öne çıkan kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, merkezin modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Hazırlık çalışmaları

Açıklamada, çalışmalar kapsamında telesiyej tesislerinin genel kontrolleri ve bakımları, kar ezme araçlarının bakımları ve pist güvenliği için gerekli hazırlıkların yapılacağı; pistler, çevre ve altyapının elden geçirileceği belirtildi.

Turizm ve güvenlik

Merkezin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim gözde mekanlarından biri olduğu aktarılarak, tesisin son 5 yılda 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedildi.

Tesiste yapılan off-road, bisiklet safari, ATV, UTV aktivitelerinin yılın 12 ayı ziyaretçilerine hizmet verdiği, ziyaretçilerin güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu vurgulandı. Bu kapsamda kış mevsiminde JAK ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin tesis bünyesinde tam zamanlı mesai yaparak muhtemel kazalara anında müdahale ettiği belirtildi.

