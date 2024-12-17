Ordu'da 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden tükettikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırıldı.
Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gıda zehirlenmesi teşhisiyle 12 öğrencimiz hastanemize getirilmiş, müşahede altında tutulmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir," ifadelerini kullandı.
Ayrıca, öğrencilerden 6'sının özel hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.