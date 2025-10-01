Ordu'da 21 kilogram esrar ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı
Kumru'da jandarma operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.K. (67) ve S.M. (35) gözaltına alındı.
Adreste ele geçirilenler arasında 21 kilogram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, 503 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, şarjör ile ruhsatsız av tüfeği yer aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.