Ordu'da 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi: 2 Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu ve 503 kök kenevir ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:14
Kumru'da jandarma operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.K. (67) ve S.M. (35) gözaltına alındı.

Adreste ele geçirilenler arasında 21 kilogram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, 503 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, şarjör ile ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

