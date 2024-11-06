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Ordu'da 74 Yıllık Evlilikte Üzücü Veda

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:04
Ordu'da 74 Yıllık Evlilikte Üzücü Veda

Ordu'da Yaşlı Çiftin Üzücü Ayrılığı

Ordu ilinin İkizce ilçesinde 74 yıllık evli olan Ayşe Teke (92) ve eşi Veli Teke (95), 5 Kasım günü 14,5 saat arayla vefat ederek yaşamlarını sonlandırdılar.

Ayşe Teke'nin Hayatına Veda Etmesi

Ayşe Teke, sabaha karşı evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayata gözlerini yumdu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören eşi Veli Teke ise, aynı gün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze Töreni

Yaşama birlikte veda eden 4 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, Yoğunoluk Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Bu acı olay, yakınları ve dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti. Yaşama 14,5...

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti. Yaşama 14,5 saat arayla veda eden 4 çocuk sahibi 74 yıllık çiftin cenazesi, ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti. Yaşama 14,5...

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti. Yaşama 14,5 saat arayla veda eden 4 çocuk sahibi 74 yıllık çiftin cenazesi, ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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