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Ordu'da 94 Yaşındaki Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:26
Ordu'da 94 Yaşındaki Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Ordu'da 94 Yaşındaki Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen korkunç bir yangında 94 yaşındaki Emine G. yaşamını yitirdi. Hemen hemen belirlenemeyen bir nedenle Sırakovancı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, komşu olan üç katlı bitişik binaya da sıçradı. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Yangın sonrası yapılan incelemede, bir süredir tedavi gören Emine G.'nin cansız bedeni evin içinde bulundu. Ceset, otopsi yapılabilmesi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve İlçe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerinde yetkililerden bilgi alarak durumu yakından takip etti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye...

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye...

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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