Ordu'da Adliye Personeline Zimmet Suçlaması

Ordu Adliye Personeli Zimmet Suçundan Tutuklandı

Ordu'da, zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan adliye personeli M.K., yapılan işlemler sonrası tutuklandı. Ordu Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K., Korgan ilçesi'nde yakalandı.

Olayın Detayları

Açıklamada, M.K.'nın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği ifade edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.K., şu anda cezaevine gönderildi.

Bu tür suçlamalar, adalet sisteminin içinde çalışan personelin güvenilirliğini sorgulamakta ve kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle izlenmektedir.