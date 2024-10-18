Ordu'da Akrabasını Öldüren Genç Tutuklandı

Ordu'da Akrabasını Av Tüfeğiyle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, akrabası olduğu belirtilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren genç, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Ambargürgen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki S.G., ruhsatlı av tüfeğiyle 40 yaşındaki Recep Ali G'yi başından vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri S.G.'yi gözaltına aldı ve ardından adliyeye sevk etti.

Sadece Kaza mı?

Olayın, S.G'nin tüfeğini Recep Ali G'ye gösterdiği esnada bir kaza sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. Ancak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik, delilleri değerlendirdikten sonra zanlıyı tutukladı.