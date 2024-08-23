Ordu'da Ambulans Devrildi: 4 Yaralı

Ordu'da Ambulans Kazası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, hasta nakli yapan bir ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Görgü tanıklarına göre, M.O. yönetimindeki 52 RE 451 plakalı ambulans, kontrolünü kaybederek su kanalına devrildi. Olay anında araçta bulunan hemşire L.K.Ü., hasta yakını H.O. ve hasta S.O. da kazadan etkilendi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, hemen olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ordu'daki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.