Ordu'da Balıkçılar Dua ile 2025-2026 Av Sezonuna Açıldı

Ordu'da balıkçılar, Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende dualarla 2025-2026 su ürünleri av sezonu için denize uğurlandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:55
Ordu'da balıkçılar dualarla mavi sulara uğurlandı

Ordu'da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı. Kışlaönü Balıkçı Barınağında düzenlenen törenle 2025-2026 su ürünleri av sezonu resmen başladı.

Yetkililerden iyi dilekler

Vali Muammer Erol, törende tüm balıkçılara kazasız ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Balıkçıların sezon açılana kadar tekne ve ağ bakımlarını yaptığını belirten Erol, "Bu emek ve gayretin karşılığının alınması için tüm balıkçılarımıza dua ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yeni av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye olarak balıkçıları her yönden desteklediklerini söyledi. Güler, sadece hamsiye değil diğer deniz ürünlerine de ağırlık verilmesini istedi ve tüm balıkçıların bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da balıkçılara bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kooperatif Başkanı ve dua

Perşembe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise yeniden denizle buluştukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu sezon palamut avının biraz düşük olacağını görüyoruz. Ama hamsinin ve istavritin bol avlanacağını bekliyoruz. İnşallah halkımıza ucuz ve taze balık yedireceğiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Perşembe İlçe Müftüsü İhsan Öz dua etti. Vali Muammer Erol daha sonra protokol mensuplarıyla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı.

