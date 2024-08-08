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Ordu'da Balkon Kazası: 1,5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen bebek, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:08
Ordu'da Balkon Kazası: 1,5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Ordu'da Trajik Bir Olay

Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşanan talihsiz bir kazada, 1,5 yaşındaki Taha Alp Kartal, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonunda oyun oynayan küçük çocuk, ikinci kattan beton zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan miniğe, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Tedavi Süreci ve Sonuç

Taha Alp Kartal, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, talihsiz bebek kurtarılamadı. Ailesi ve komşuları, bu üzücü gelişme karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor.

Güvenlik Önlemleri Önemli

Bu tür olayların önlenebilmesi için ailelerin, çocuklarının güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Balkon güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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