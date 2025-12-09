DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,58 0,02%
ALTIN
5.754,62 -0,26%
BITCOIN
3.851.295,07 0,26%

Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Ordu'da Boztepe, dün gece başlayan sağanak sonrası oluşan sisle kaplanıp teleferik ve martılar eşliğinde kartpostallık görüntüler sundu. Hava ortalama 13 derece, cuma yağmur bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:00
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Boztepe teleferik ve martılarla görsel şölen sundu

Ordu'da etkili olan sis, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak sonrası şehirde yoğun sis etkili oldu. Turistik noktalardan 530 metre yükseklikteki Boztepe, sis bulutlarıyla kaplandı.

Teleferik kabinleri ile martılar sis arasında ortaya çıkan görüntülerle ziyaretçilere görsel şölen sundu. Boztepe'ye çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Hava sıcaklıklarının ortalama 13 derece olarak ölçüldüğü şehirde, cuma gününe kadar aralıklarla yağmurun etkili olması bekleniyor.

ORDU’DA SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHRİN SEYİR TERASI OLARAK ADLANDIRILAN...

ORDU’DA SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHRİN SEYİR TERASI OLARAK ADLANDIRILAN BOZTEPE’DE KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTURDU.

MARTILAR SİSLER ARASINDA UÇTU

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi