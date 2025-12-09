Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Boztepe teleferik ve martılarla görsel şölen sundu

Ordu'da etkili olan sis, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak sonrası şehirde yoğun sis etkili oldu. Turistik noktalardan 530 metre yükseklikteki Boztepe, sis bulutlarıyla kaplandı.

Teleferik kabinleri ile martılar sis arasında ortaya çıkan görüntülerle ziyaretçilere görsel şölen sundu. Boztepe'ye çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Hava sıcaklıklarının ortalama 13 derece olarak ölçüldüğü şehirde, cuma gününe kadar aralıklarla yağmurun etkili olması bekleniyor.

ORDU’DA SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHRİN SEYİR TERASI OLARAK ADLANDIRILAN BOZTEPE’DE KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTURDU.