Ordu'da Çatı Tamiri Sırasında Çıkan Yangında İki Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'da Yangın Paniği: İki Daireyi Sardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın, çatı tamir çalışmaları sırasında meydana geldi. Kaledere Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında gerçekleştirilen tamirat esnasında yangın çıktı ve hızla büyüyerek Şevket ve Sami Bakırcı kardeşlere ait dairelere sıçradı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangını fark eden apartman sakinleri hemen binayı boşaltarak acil durum çağrısı yaptı. Yangın sonrası itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Itfaiye ekipleri, çatıyı ve iki daireyi saran yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak, dışarıda kalanlar için korkutucu anlar yaşandı.

İnceleme Başlatıldı

Yangın sonrası, çatının ve ilgili dairelerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü