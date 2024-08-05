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Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve Ailesine Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesine yönelik darp iddiasıyla bir kişi tutuklandı, adli süreç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:38
Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve Ailesine Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir lokantada meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı ve yakınlarının darbedildiği iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Ünye Cumhuriyet Savcısı ile ailesinin lokantaya gittiği sırada, servis süreçlerinin tutarsızlığı nedeni ile lokanta sahibiyle tartışma yaşandı. Bu esnada lokanta çalışanlarının savcıya saldırdığı belirtiliyor.

Açıklama ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşan yalan haberlere karşı bir basın açıklaması yaparak olayın aslını duyurdu. Açıklamada, "Mekan sahibi ve çalışanlarının, Cumhuriyet Savcısı'nın üzerine yürümesi sonucu bir tartışma yaşandı. Bu sırada savcı beyin kayınvalidesi ve kucağındaki 9 aylık çocuk yaralandı." denildi. Adli Süreç Başlatıldı

Olay sonrası yürütülen soruşturma neticesinde, şüphelilerden biri olarak isimlendirilen Erkan G., hakimlik kararıyla tutuklandı. Abdüssamed A., hakkında adli kontrol önlemleri uygulandı, Ercan G. ise serbest bırakıldı. 9 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Sonuçlar

Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gerekli delillerin inceleneceğini ve soruşturma sürecinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

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