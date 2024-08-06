Ordu'da Cumhuriyet Savcısına Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı

Olayın Detayları

Ordu iline bağlı Aybastı ilçesinde, ailesiyle birlikte yemekte bulunan Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca darbedildi.

Olay Anı

4 Ağustos tarihinde yaşanan olay sırasında Koca, restoranda sipariş vermeden önce çalışanlarla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak, işletme personelinin tutumları ve sonrasında gelişen kargaşa, şiddetli bir hale dönüştü.

Darbenin Yaşanması

Savcı Koca, ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Sipariş için 20-30 dakika süre verildi. Ancak geri döndüğümüzde sürekli değişen sürelerle karşılaştık. Bunun üzerine yetkililerle görüşmek istedim ve Yücel G ile tartışmaya başladım."

Yaralanmalar ve Sonrası

Kargaşanın büyümesiyle birlikte, arka planda şiddet olayları gelişti: "Bir yumrukla yüzüme vuruldu ve bu sırada kayınvalidem ile kızım yere düştü. Kızımın başından yaralandığını gördüm." dedi.

Olayın ardından, Koca, Erkan G, Ercan G ve Abdülsamet A adlı çalışanlardan davacı olduğunu belirtti. Olayla ilgili Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Erkan G tutuklandı, diğer iki kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

