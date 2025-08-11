DOLAR
Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Bir Tarım İşçisi Kayboldu

Ordu'da denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 01:34
Ordu'nun Gülyalı İlçesinde Kayıp Tarım İşçisi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 mevsimlik tarım işçisinden biri kayboldu. Batman'dan fındık toplamak üzere kente gelen M.Y. ve Y.K., akşam saatlerinde fındık hasadının ardından serinlemek için denize girdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bir süre sonra M.Y. ve Y.K'nın gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen vatandaşların desteğiyle sudan çıkarılan Y.K, hastanede tedavi altına alındı. M.Y.'nin bulunması için ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, balıkçılar da denize ağ bırakarak çalışmalara destek verdi.

Dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çabalarına rağmen, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı ve çalışmalar kısa bir süreliğine ara verildi.

