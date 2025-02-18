Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İncelemeye Alındı

Ordu'nun üç ilçesinde denizde bulunan 7 varil, KBRN ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:47
Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İncelemeye Alındı

Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İnceleme Sürecine Alındı

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde yapılan bir ihbar üzerine denizde 7 varil tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimler üzerine ilgili ekipler hemen harekete geçti.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, denizdeki varilleri gören vatandaşların bildirimleri doğrultusunda, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 3'er varil, Gülyalı ilçesinde ise 1 varil olmak üzere toplamda 7 varil kıyıya çıkartıldı.

KBRN Ekipleri İncelemede Bulundu

Yetkililer, çıkarılan varillerin AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından incelemeye alındığını belirtti. İncelemelerin sonucunda varillerin içeriği ve güvenlik durumu değerlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
2
İzmir'de Orman Yangını Davasında Tanıklar Dinlendi
3
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri
4
Gazze'deki Evkaf Bakanlığı: İsrail 1109 Mescidi Yıktı
5
Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İncelemeye Alındı
6
Sakarya'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi
7
Denizli'de Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek