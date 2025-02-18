Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İncelemeye Alındı

Ordu'da Denizde Bulunan 7 Varil İnceleme Sürecine Alındı

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde yapılan bir ihbar üzerine denizde 7 varil tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimler üzerine ilgili ekipler hemen harekete geçti.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, denizdeki varilleri gören vatandaşların bildirimleri doğrultusunda, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 3'er varil, Gülyalı ilçesinde ise 1 varil olmak üzere toplamda 7 varil kıyıya çıkartıldı.

KBRN Ekipleri İncelemede Bulundu

Yetkililer, çıkarılan varillerin AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından incelemeye alındığını belirtti. İncelemelerin sonucunda varillerin içeriği ve güvenlik durumu değerlendirilecektir.