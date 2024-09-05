Ordu'da Dinamit ve Patlayıcı Malzeme Ele Geçirildi

Ordu'da Dinamit ve Patlayıcı Malzeme Yakalandı
Ordu ilinde yapılan bir operasyonda, dinamit ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu bir evde iki kişi gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon, Kumru ilçesinde M.S. (40) ve Y.Ş. (42) isimli şahısların evine yönelik olarak düzenlendi. Ele Geçirilen Malzemeler
Gerçekleştirilen aramada, kargo paketleri içerisinde şunlar bulundu:
- 3 kablolu dinamit patlayıcı
- 279 kablolu kibrit eczası fünye
- 3,70 kilogram ANFO patlayıcı madde
- 35 kablolu dinamit kapsülü
- 51 dinamit yapımında kullanılan boru
- 11 top kablo
- Altın arama detektörü
- Lehim makinesi
- 2 boru kesme makası
- Ruhsatsız tabanca ve 5 fişek
- Kurusıkı tabanca
Yasal Süreç Başlatıldı
M.S. ve Y.Ş., ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.
Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan evdeki aramada, kargo paketlerinin içerisinde 3 kablolu dinamit patlayıcı, 279 kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 kablolu dinamit kapsülü, 51 dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, altın arama detektörü, lehim makinesi, 2 boru kesme makası, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.