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Ordu'da Dinamit ve Patlayıcı Malzeme Ele Geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda dinamit ve patlayıcı malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:00
Ordu'da Dinamit ve Patlayıcı Malzeme Ele Geçirildi

Ordu'da Dinamit ve Patlayıcı Malzeme Yakalandı

Ordu ilinde yapılan bir operasyonda, dinamit ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu bir evde iki kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon, Kumru ilçesinde M.S. (40) ve Y.Ş. (42) isimli şahısların evine yönelik olarak düzenlendi. Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramada, kargo paketleri içerisinde şunlar bulundu:

  • 3 kablolu dinamit patlayıcı
  • 279 kablolu kibrit eczası fünye
  • 3,70 kilogram ANFO patlayıcı madde
  • 35 kablolu dinamit kapsülü
  • 51 dinamit yapımında kullanılan boru
  • 11 top kablo
  • Altın arama detektörü
  • Lehim makinesi
  • 2 boru kesme makası
  • Ruhsatsız tabanca ve 5 fişek
  • Kurusıkı tabanca

Yasal Süreç Başlatıldı

M.S. ve Y.Ş., ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli...

Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan evdeki aramada, kargo paketlerinin içerisinde 3 kablolu dinamit patlayıcı, 279 kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 kablolu dinamit kapsülü, 51 dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, altın arama detektörü, lehim makinesi, 2 boru kesme makası, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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